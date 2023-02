Bologna-Inter 1-0, gol di Orsolini: nerazzurri ko - Video

(Adnkronos) – Il Bologna batte 1-0 l'inter, nel match valido per la 24esima giornata della Serie A.

I rossoblu si impongono con il gol di Orsolini, a segno al 76esimo. I nerazzurri rimangono a 47 punti e scivolano a diciotto lunghezze dal Napoli capolista. Il Bologna sale a quota 35.

"Se si vanno a vedere le partite, dopo la Champions abbiamo spesso qualche problema. Poi lontano da San Siro il problema si accentua ancora di più e dobbiamo cercare di fare meglio. Il primo tempo di oggi è stato insufficiente, poi il secondo meglio ma nel momento in cui avevamo creato i presupposti per vincere la partita, abbiamo preso gol", dice l'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi.

Si sente tradito dalla squadra? "Tradito no, mi hanno sempre dato tutto sia in partita che in allenamento. Mi dispiace perché siamo l'Inter e dobbiamo fare di più -sottolinea il tecnico piacentino in sala stampa dopo il match-. Si parlerà tanto della sconfitta e pioveranno critiche, ma io sono l'allenatore e sono il primo responsabile. Oggi dobbiamo dire che anche se il risultato fosse stato diverso non avremmo potuto essere contenti del nostro primo tempo.

C'è qualcosa da salvare oggi? Poco, forse il miglioramento nel secondo tempo. Dobbiamo analizzare e capire perché ci succedono questi cali dopo le partite europee, dobbiamo fare di più e meglio".