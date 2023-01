Tragedia a Bologna, dove un uomo è stato travolto da un pirata della strada, che è fuggito senza soccorrerlo e senza avvertire.

L’uomo, un 56enne di nome Franco, è morto dopo 18 giorni di coma all’Ospedale Sant’Orsola il 21 dicembre dell’anno appena trascorso. Sul caso i poliziotti della caserma di Bolognina Pontevecchio, che è in cerca di testimonianze utili alla risoluzione del brutto caso.

Incidente a Bologna, l’appello dei familiari

“Abbiamo lanciato un appello perché vogliamo capire cosa è successo quella mattina” dichiara la famiglia. “Chiediamo, se qualcuno ha visto l’incidente, di farsi avanti.

Di aiutarci a rintracciare il pirata della strada che se ne è andato senza prestare soccorso”.

Incidente a Bologna, la ricostruzione della sorella

“Mio fratello era malato psichiatrico, era una persona molto tranquilla e benvoluta. Quella mattina saremmo dovuti andare a fare colazione, ma non si è presentato” racconta la sorella Maria, che non ha ancora potuto celebrare il funerale di Franco. “Per tutto il giorno non sono riuscita a sentirlo, malgrado solitamente mi chiamasse più volte.

Ci siamo messi a cercarlo, preoccupatissimi. Fino a sera, intorno alle 21.30, quando mio marito è andato al Sant’Orsola e ha scoperto che era ricoverato in terapia intensiva. Nessuno ci aveva avvertito. È rimasto in coma per 18 giorni. Poi ci ha lasciato”.