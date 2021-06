Roma, 18 giu. (Adnkronos) – "On line ieri sera si sono iscritte 5000 persone dato che fa ben sperare. Per l'affluenza abbiamo un buon sentore, 5000 on line sono ottimo numero, ci sarà un'affluenza buona". Lo dice Matteo Lepore, candidato Pd a Bologna, sulle primarie di domenica.