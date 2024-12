Bologna, Lepore: neonazisti esistono, tenere alta la guardia

Bologna, 4 dic. (askanews) – “Nel 2024 i neonazisti in Italia esistono e quindi quando qualcuno si preoccupa di denunciare che questi temi sono d’attualità e assolutamente importanti, penso che vada assolutamente preso sul serio”. Lo dice il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, commentando un’operazione coordinata dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo che ha portato allo smantellamento di una pericolosa rete neonazista denominata “Werwolf Division” con 12 misure cautelari in carcere e 25 perquisizioni domiciliari in diverse città italiane su richiesta della Procura di Bologna.

“Non entro nel merito delle indagini che non conosco – prosegue Lepore -. Ma ci sono giornalisti nel nostro Paese che sono sotto scorta proprio a seguito delle minacce di queste formazioni e quindi è una cosa di grandissima attualità in tutta Europa e anche l’Italia non è da meno. Per cui corre assolutamente tenere su questi temi alta la guardia perché neonazismo e neofascismo sono in Europa in realtà esistenti e non consegnate al passato”.