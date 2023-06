Il 26enne Moreno Del Villano è morto a causa di un grave malore che lo ha colto all’improvviso a Bologna. Il giovane si era trasferito in Emilia-Romagna per lavoro, come tanti altri ragazzi molisani, ma un arresto cardiaco lo ha stroncato.

Bologna, Moreno Del Villano colto da un malore: morto a 26 anni

Dramma a Bologna, dove il 26enne Moreno Del Villano è morto a causa di un malore che lo ha colto all’improvviso. Dalle prime informazioni che arrivano, sembra che il ragazzo, che non aveva alcun problema pregresso, sia stato colpito da un arresto cardio-respiratorio. Insieme a lui, in quel momento, c’era qualche amico che lo ha trovato in stato di semicoscienza e che ha subito chiamato i soccorsi. Il ragazzo è stato trasferito in ambulanza all’ospedale di Bologna, dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione, ma dopo qualche ora il suo cuore ha smesso definitivamente di battere.

Il cordoglio di Guglionesi

Guglionesi, il paese in provincia di Campobasso che ha dato i natali a Moreno Del Villano, è in stato di shock per la terribile tragedia che ha colpito il ragazzo molisano. Gli amici e i famigliari del 26enne sono ancora sconvolti dal dolore e dal lutto e ricordano con nostalgia il tempo passato con Moreno.