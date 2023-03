Bologna: omicidio Chiara Gualzetti, difesa 'attendiamo motivazioni sentenza'

Milano, 20 mar. (Adnkronos) - "Ci vorranno 90 giorni per conoscere le motivazioni che hanno portato i giudici d'appello a confermare la sentenza di primo grado, nonostante la corte avesse accolto un motivo di appello di questa difesa, decidendo quindi di sentire i periti in contraddittorio...

Milano, 20 mar. (Adnkronos) – "Ci vorranno 90 giorni per conoscere le motivazioni che hanno portato i giudici d'appello a confermare la sentenza di primo grado, nonostante la corte avesse accolto un motivo di appello di questa difesa, decidendo quindi di sentire i periti in contraddittorio. Attendiamo di capire perché non c'è stata una riduzione della pena sebbene i giudici avessero riconosciuto la necessità di un approfondimento". Lo afferma all'Adnkronos l'avvocato Tanja Fonzari, difensore del minorenne per i quali i giudici d'appello di Bologna hanno confermato la condanna a 16 anni e quattro mesi per aver ucciso a coltellate l'amica 15enne Chiara Gualzetti.