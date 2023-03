Bologna: omicidio Chiara Gualzetti, giudici appello confermano condanna (2)

(Adnkronos) - Nella scorsa udienza era stato risentito il perito psichiatrico come stabilito dalla corte di appello di Bologna, sezione minorenni, e la pubblica accusa aveva chiesto la conferma della sentenza per un omicidio che i giudici di primo grado, nelle motivazioni, avevano definito un gesto ...

(Adnkronos) – Nella scorsa udienza era stato risentito il perito psichiatrico come stabilito dalla corte di appello di Bologna, sezione minorenni, e la pubblica accusa aveva chiesto la conferma della sentenza per un omicidio che i giudici di primo grado, nelle motivazioni, avevano definito un gesto "incomprensibile" con il ragazzo che aveva "più volte riferito che la ragazza gli 'urtava i nervi', (…) di aver avvertito una rabbia repressa, di essere stato spinto dalla 'voce', di aver agito per placare la sua rabbia".

In sostanza "una vera e propria motivazione non esiste se non quella riconducibile alla personalità di lui fortemente disturbata" del minore che progetta il delitto già qualche giorno prima e che dopo aver raggiunto Chiara sotto casa, s'incammina con lei verso le colline prima di colpirla a morte.

Un omicidio brutale: Chiara viene prima sorpresa alle spalle, poi colpita con numerosi colpi di coltello inflitti "con una furia inaudita", sul collo e sull'addome, quindi colpita con calci e pugni alla testa. La "colpa" di Chiara, a cui il giovane detenuto al Pratello "non ha mai speso un pensiero di rammarico", è solo "di essersi confidata con lui, narrando il suo disagio giovanile".