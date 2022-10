Bologna, ordigni bellici fatti esplodere: evacuazione per 5mila persone

Evacuazione per circa 5.000 persone a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, per disinnescare tre ordigni bellici.

Evacuazione per circa 5.000 persone a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, dove devono essere disinnescati tre ordigni bellici.

Si tratta di tre bombe da 100, 250 e 500 libbre di fabbricazione americana. Verranno rimosse e fatte esplodere in una cava, nei prossimi giorni. Gli ordigni si trovano in via Lido, via IV Novembre e via Ronzani. Vietata la circolazione veicolare e pedonale, con chiusure e deviazioni anche sulla A1 Milano-Napoli, sul raccordo di Casalecchio, sulla tangenziale Bologna e sulla ferrovia tra Bologna e Sasso Marconi.