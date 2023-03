La vittima non aveva denunciato per non stravolgere l'equilibrio familiare: picchia la compagna e con un pugno le rompe il naso

Bologna, picchia la compagna e con un pugno le rompe il naso, con una 32enne che è stata selvaggiamente malmenata in auto e sotto gli occhi di sua figlia. La violenza dell’uomo ha avuto culmine con un pugno al volto sferrato in auto sotto gli occhi della figlia e tutto sarebbe accaduto nel corso di una vacanza. La donna ha riportato la “frattura orbitale sinistra e ossa naso destra” diagnosticata dai sanitari del 118 ed in un primo momento fece mettere a verbale di essere stata “aggredita in strada da uno sconosciuto, spaventata dal carattere vendicativo del compagno”.

Picchia la compagna e le rompe il naso

Lo sostengono i carabinieri della Compagnia di Molinella, in provincia di Bologna. Proprio i militari hanno eseguito una misura di cautela per l’allontanamento dalla casa familiare, nei confronti di un 46enne italiano, indagato “per maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesione personale”. La denuncia della 32enne era partita a febbraio dopo alcuni episodi che l’avevano convinta a chiedere aiuto alla giustizia. I media spiegano che la vittima ha riferito come da circa un anno fosse oggetto di aggressioni verbali, con offese e minacce ed anche fisiche da parte del 46enne.

Perché la vittima non aveva denunciato

La donna ha spiegato di non averle denunciate prima, per evitare “di stravolgere l’atmosfera familiare e di provocare una sofferenza psicologica alla figlia, nata dal rapporto di entrambi nel 2020”. E nell’agosto del 2022 c’era stata l’aggressione in auto mentre i tre erano diretti verso Trento per una vacanza. Oggi la donna e la figlia sono state collocate in una struttura protetta.