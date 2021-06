Bologna: Prodi, 'su mie parole si è voluto creare incidente, se qualcuno si è offeso spieghi perchè'

Roma, 17 giu (Adnkronos) – "Sono assolutamente sorpreso e dispiaciuto che si sia voluto, e sottolineo voluto, creare un incidente da una mia frase così scontata che si trova in tutti i manuali di scienza della politica. Ho semplicemente detto, e i giornalisti presenti lo hanno correttamente registrato, che non mi stupisco che le primarie avessero avuto momenti di tensione anche a Bologna".

Lo dice Romano Prodi.

"Ho aggiunto, infatti, che le primarie sono per definizione uno scontro di personalità e, come dicono tutti i politologi, fanno "scorrere sangue". Essi aggiungono che devono svolgersi molto prima delle elezioni proprio perché le ferite possano rimarginarsi e i contendenti alle primarie possano correre insieme per vincere alle elezioni. E questo mi auguro avvenga anche a Bologna. Se qualcuno si è offeso, deve spiegare perché", conclude Prodi.