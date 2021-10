Un'insegnante di una nota scuola nel bolognese non vaccinata è risultata positiva al Coronavirus. Circa 300 studenti sono tornati in Dad.

Questi ultimi giorni sono stati segnati da nuove risalite di casi di covid in alcune aree del Paese. Uno degli ultimi casi è successo nel bolognese dove una professoressa di una nota scuola del capoluogo emiliano è risultata positiva al Coronavirus. Un contagio questo che ha portato a diverse conseguenze a cascata.

Sono circa 300 gli alunni che sono tornati a studiare in didattica a distanza. Stando a quanto scrive il Corriere di Bologna la docente si recava regolarmente a scuola effettuando i tamponi.

Bologna docente positiva covid, quattro classi in quarantena

Ad ogni modo non sarebbero stati evidenziati gravi sintomi ma per quattro classi è scattata la quarantena. Altre otto invece sarebbero andate in sospensione e hanno frequentato le lezioni a distanza.

In ogni caso per i studenti che hanno effettuato la vaccinazione la quarantena potrebbe finire presto in quanto il periodo obbligatorio è ridotto a una settimana.

Bologna docente positiva covid, 10 le persone risultate positive

Nel frattempo le attività di screening seguite alla positività della docente hanno permesso di individuare circa una decina di contagi tra cui vi sarebbero altre due insegnanti. A questo proposito la dirigente scolastica dell’istituto Filomena Massaro ha affermato che su circa 300 alunni tornati in Dad “un centinaio è in quarantena, i vaccinati potranno rientrare presto se il loro tampone risulterà negativo”.

Bologna docente positiva covid, risalgono i casi in Emilia-Romagna

Intanto in Emilia-Romagna, riporta il comunicato ufficiale della Regione, sono aumentati sensibilmente i contagi: “Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 429.421 casi di positività, 333 in più rispetto a ieri, su un totale di 27.208 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’1,2%”.