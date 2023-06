Home > Askanews > Bologna, protesta a La Repubblica delle idee dei 'no cemento' Bologna, protesta a La Repubblica delle idee dei 'no cemento'

Bologna, 9 giu. (askanews) – “No alla cementificazione. Fate solo delle chiacchiere. Smettetela”. Quello delle settimane scorse in Romagna “non è maltempo è malterritorio”. E ancora: “No al passante di Bologna”. Una trentina le persone che in serata hanno interrotto il dibattito in corso a La Repubblica delle idee a Bologna. Mentre era in corso il dibattito tra il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e i sindaci di Bologna e di Napoli, Matteo Lepore e Gaetano Manfredi, i manifestanti hanno iniziato a urlare, battere cucchiai contro le pentole e a fischiare con fischietti. Invano Bonaccini ha provato a proseguire il suo intervento, ripetendo più volte che “questa è una delle poche regioni in Italia che ha una legge per la riduzione della cementificazione”. “Provate a trovare una regione che ha una legge simile” ha aggiunto. Dopo alcuni minuti i manifestanti di un centro sociale e i rappresentanti del comitato contro la realizzazione del passante autostradale, hanno interrotto la protesta.

