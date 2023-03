Grave incidente nella periferia ovest di Bologna, dove è esplosa una bombola Gpl all’interno di un’auto, durante il rifornimento al distributore. Diverse persone sono rimaste ferite.

Bologna, scoppia bombola durante rifornimento al distributore: automobilista grave

Almeno quattro persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto alla periferia ovest di Bologna, in via Alberelli, zona Borgo Panigale. Secondo le prime informazioni, si sarebbe verificata l’esplosione di una bombola Gpl all’interno di un’auto, durante un’operazione di rifornimento in un distributore di carburante. Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco e il personale del 118. I feriti sono stati soccorsi e la zona messa in sicurezza. L’esplosione ha causato importanti danni alle autovetture presenti e alle strutture del distributore. Un’automobilista è stato portato in ospedale in gravi condizioni.

Automobilista in gravi condizioni

Tra i quattro feriti anche l’automobilista che aveva appena fatto rifornimento. L’uomo, di 46 anni, è stato portato all’ospedale Maggiore di Bologna in gravi condizioni. Non si registrano altri feriti portati all’ospedale, ma i veicoli sono rimasti danneggiati. Al momento sono in corso gli accertamenti per capire le cause dell’incidente, ma sembra si sia trattato di un episodio con una causa accidentale.