Bologna, secondo caso in pochi giorni di sesso per strada

Fanno sesso in una strada del centro di Bologna e vengono denunciati. Alla richiesta di documenti dei Carabinieri avevano reagito violentemente.

Una coppia sotto effetto di alcol è stata denunciata a Bologna per aver fatto sesso in pubblico, su una panchina delle vie del centro città.

Coppia sorpresa a fare sesso in pieno giorno a Bologna

Sono stati sorpresi in strada in pieno giorno a fare sesso.

È quanto accaduto a Bologna, in via Mattei, dove un uomo di 45 anni e una giovane donna di 26 anni sarebbero stati fermati dalle Forze dell’ordine mentre consumavano un rapporto sessuale.

Stando alle prime ricostruzioni, la coppia era sotto effetto dell’alcol quando è stata colta in flagranza dai Carabinieri. I due avrebbero inoltre reagito violentemente alla richiesta di fornire i documenti d’identità. Ad allertare i militari sono stati alcuni passanti che hanno notato la scena e hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Entrambi sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità, oltre ad essere segnalati per stato di ubriachezza e di atti osceni in luogo pubblico.

Il precedente di qualche giorno prima

Non è il primo episodio di questo tipo che si registra a Bologna: pochi giorni fa, in un parchetto a pochi passi dalla Moschea, due 50enni italiani sono stati sorpresi mentre consumavano un rapporto sessuale nella zona verde poco distante dal centro.

In quel caso erano circa le 18:30 del pomeriggio quando i due si sono stati sorpresi da alcuni residenti della zona che hanno poi allertato le forze dell’ordine.