Bologna, si traveste da autovelox per spaventare gli automobilisti ad Halloween

Una persona a Bologna ha scelto di travestirsi da autovelox la sera di Halloween e spaventare gli automobilisti su Viale Filopanti.

Halloween è da poco passato, ma la festa più spaventosa dell’anno lascia sempre dietro di se una lunga serie di look e costumi impossibili da non commentare. Quanto avvenuto a Bologna ne è un chiaro esempio. Come riportato dalla pagine Facebook Scritte ignoranti a Bologna, qualcuno ha pensato di travestirsi da autovelox e mettersi a bordo di una strada per spaventare gli autobolisti.

Un costume senza dubbio originale e ricco di ogni dettaglio. C’è anche il limite di velocità per informare gli autobolisti sulla velocità massima consentita, che l’autore del vestito ha fissato a 30 km/h.

L’effetto sperato è sicuramente riuscito visto che una paura molto sentita e condivisa è proprio quella di prendere una multa, specie se per eccesso di velocità.

L’autovelox di Halloween si è piazzato su Viale Filopanti e lo scatto del suo costume ha inevitabilmente attirato l’ilarità del mondo dei social.

Un gesto goliardico che tuttavia avrebbe potuto mettere nei guai l’inventore del costume che esponendo una finta segnaletica stradale sarebbe potuto incappare in sanzioni da parte delle forze dell’ordine.