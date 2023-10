Bologna, tenta di stuprare 14enne alle giostre: denunciato 21enne

Bologna, 1 ott. (Adnkronos) - Un 21enne è stato denunciato dai carabinieri per violenza sessuale aggravata. I fatti risalgono alla sera del 23 settembre scorso quando una 14enne era in compagnia di alcune amiche alla 'Sagra di San Luigi Gonzaga' a San Giorgio di Piano. Secondo il ra...

Bologna, 1 ott. (Adnkronos) – Un 21enne è stato denunciato dai carabinieri per violenza sessuale aggravata. I fatti risalgono alla sera del 23 settembre scorso quando una 14enne era in compagnia di alcune amiche alla 'Sagra di San Luigi Gonzaga' a San Giorgio di Piano. Secondo il racconto della ragazzina, un giovane più grande di lei, dopo averla palpeggiata e baciata sulla bocca contro la sua volontà alle giostre della sagra, l’avrebbe afferrata per un braccio e trascinata verso il cimitero, non riuscendoci però per l’intervento di altri passanti che lo hanno costretto a liberare la 14enne.

La minorenne è fuggita in lacrime e ha telefonato subito alla mamma che è accorsa sul posto e ha telefonato al 112. Appresa la notizia, i carabinieri della Centrale Operativa di San Giovanni in Persiceto (BO) hanno attivato subito le ricerche del presunto autore dei fatti – marocchino, incensurato, residente in provincia di Bologna – che è stato identificato qualche giorno fa durante le indagini coordinate dalla Procura di Bologna.