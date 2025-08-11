Bologna: un bosco a rischio per nuovi progetti edilizi

Il Comune di Bologna ha lanciato un progetto di edilizia residenziale nell’area di Bertalia-Lazzaretto, un affascinante bosco spontaneo nato su una vecchia cava. Tuttavia, l’idea di abbattere una parte significativa di questo polmone verde ha sollevato forti preoccupazioni tra i cittadini e i membri del Comitato Bertalia-Lazzaretto. Ma come si può trovare un equilibrio tra l’urbanizzazione e la conservazione dell’ambiente?

Il progetto urbanistico e le reazioni dei cittadini

Questa iniziativa, che risale al 2007 e ha subito revisioni nel 2017, prevede la creazione di una nuova zona residenziale su una superficie totale di 159.000 metri quadrati, di cui 94.000 destinati all’edilizia privata. Le autorità sostengono che questo intervento contribuirà a formare una “comunità residenziale ecosostenibile”. Ma molti cittadini vedono il progetto come una vera e propria minaccia al patrimonio naturale di Bologna.

Licia Podda, biologa e membro del Comitato Bertalia-Lazzaretto, ha espresso il suo stupore per la chiusura degli accessi al bosco, avvenuta senza alcun preavviso. “Assistiamo attoniti a questo tentativo di greenwashing da parte della giunta – ha dichiarato – mentre un’area verde è destinata a essere rasa al suolo per far spazio a nuove costruzioni”. Questo ha spinto la comunità a scrivere una lettera aperta al Comune, chiedendo maggiore trasparenza e una revisione del progetto. Ma cosa significa davvero per i cittadini vedere sparire un luogo così prezioso?

Le implicazioni ambientali del progetto

La discussione riguardo al futuro del bosco trascende le sole questioni estetiche, toccando aspetti cruciali legati all’ambiente. Il Comitato ha sottolineato quanto sia importante mantenere spazi verdi in grado di assorbire acqua e mitigare l’effetto isola di calore, un tema particolarmente attuale in un contesto urbano caratterizzato da asfalto e cemento. “Non possiamo affrontare il presente con strumenti del passato – ha affermato Podda – il clima è cambiato e la città ha bisogno di spazi permeabili, non di ulteriore cementificazione”.

Il sindaco Matteo Lepore ha contestato le preoccupazioni dei cittadini, affermando che il progetto si basa su dati aggiornati e che porterà a un aumento delle aree verdi. Ma la comunità rimane scettica, chiedendo prove tangibili che dimostrino il rispetto per l’ambiente e la biodiversità. “Siamo preoccupati che la retorica ecologica non si traduca in azioni concrete”, ha commentato un membro del comitato. Davvero possiamo fidarci di promesse che non si traducono in fatti?

Prospettive future e necessità di dialogo

Con il progetto che avanza, diventa cruciale avviare un dialogo costruttivo tra l’amministrazione e i cittadini. La vicesindaca Emily Clancy ha illustrato i vantaggi del piano, evidenziando che il 40% dell’area rimarrà verde e che saranno costruiti alloggi a canone agevolato. Tuttavia, i cittadini chiedono un confronto reale su cosa significhi realmente “verde” e quali valori ecologici potrebbero essere messi a rischio. È sufficiente un parco per compensare la perdita di un bosco spontaneo?

“Non ci opponiamo al progetto in modo assoluto – ha chiarito Podda – ma vogliamo che venga fatta chiarezza. Un bosco spontaneo non può essere paragonato a un prato piantumato”. L’incontro programmato tra il Comune e il Comitato potrebbe rappresentare un’opportunità per esplorare soluzioni alternative che rispettino l’ambiente e le necessità abitative della cittadinanza. Sarà possibile trovare un punto d’incontro che tuteli il nostro verde e soddisfi le esigenze abitative?