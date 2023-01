A Bologna, in zona Navile, è scoppiata una violenta lite tra due uomini di origine straniera.

Un tunisino di 38 anni è stato accoltellato alla gola. La polizia è riuscita ad identificare l’aggressore, che è stato denunciato per lesioni aggravate.

Bologna, uomo accoltellato alla gola durante una lite

Una violenta lite è scoppiata tra due uomini di origine straniera, nella serata di sabato, 21 dicembre 2023, in via Matteotti, in zona Navile, a Bologna.

Il violento litigio è sfociato in pochi istanti in una vera e propria aggressione. Un uomo di 38 anni di origine tunisina è stato accoltellato alla gola.

Uomo di 33 anni denunciato per lesioni aggravate

Nella serata di sabato 21 gennaio, in via Matteotti, in zona Navile, a Bologna. Grazie alle descrizioni che ha dato la vittima dell’aggressione, gli agenti della questura si sono subito messi al lavoro per trovare l’aggressore.

La polizia ha rintracciato in modo rapido il responsabile dell’accoltellamento. Un 33enne di origine tunisina, intercettato in una zona universitaria e già con dei precedenti, è stato denunciato per lesioni aggravate.