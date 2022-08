Bolsonaro arriva in moto al comizio elettorale a Belo Horizonte

Roma, 25 ago. (askanews) – Il presidente del Brasile e candidato alle presidenziali, Jair Bolsonaro, arriva in moto a un comizio elettorale a Belo Horizonte, nello Stato di Minas Gerais, in vista delle elezioni del 2 ottobre. Il leader conservatore si è prestato a un bagno di folla, tra i selfie dei sostenitori vestiti di giallo-verde, come i colori del vessillo nazionale.

“Essere presidente è difficile, ma sono molto orgoglioso di sapere che su quella poltrona del Brasile non c’è seduto nessun comunista”, ha affermato tra gli applausi Bolsonaro, 67 anni, nel corso del suo intervento dal palco.

“State certi che nell’America del Sud, per quanto tentino di colorare altri paesi di rosso (in riferimento a socialismo, comunismo, ndr) il Brasile resterà verde e giallo”, ha aggiunto.

(IMMAGINI FRANCE PRESSE)