Bolsonaro: “Brasile è per la vita e contro l’ideologia di genere”

Roma, 10 lug. (askanews) – Migliaia di persone si sono radunate a San Paolo in Brasile per partecipare alla 30esima edizione della “Marcia per Gesù”, per celebrare il “Corpus Domini” (Corpo di Cristo), una delle più importanti solennità dell’anno liturgico della Chiesa cattolica. Presente anche il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, che nel corso del suo intervento si è espresso contro l’aborto e l’ideologia dei genere.

“Il Brasile è un paese che difende la vita dalla concezione.

È un paese che vuole il rispetto dei bambini in classe e che è dunque contro l’ideologia di genere”, ha detto tra gli applausi scroscianti dei presenti.

