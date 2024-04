Bolsonaro elogia il "coraggio" di Musk sulla libertà di parola

Rio de Janeiro, 22 apr. (askanews) - L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha salutato Elon Musk durante una manifestazione a Rio de Janeiro domenica, dicendo che il miliardario ha difeso la libertà di espressione. Bolsonaro e i suoi alleati politici, che ritengono la libertà di espressione in...

Rio de Janeiro, 22 apr. (askanews) – L’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha salutato Elon Musk durante una manifestazione a Rio de Janeiro domenica, dicendo che il miliardario ha difeso la libertà di espressione. Bolsonaro e i suoi alleati politici, che ritengono la libertà di espressione in pericolo nel loro Paese, hanno elogiato Elon Musk dopo lo scontro fra il proprietario di X e la Corte Suprema brasiliana su presunte censure di account social di estrema destra. Musk ha accusato la Corte di sopprimere la libertà di parola e violare la costituzione del Brasile.

“Musk è un uomo che preserva davvero la libertà per tutti noi”, ha detto il leader di estrema destra alla manifestazione sulla famosa spiaggia di Copacabana a Rio. Attualmente Musk è sotto inchiesta in Brasile per aver accusato un giudice della Corte Suprema di censurare i social network, definendolo un “dittatore” e promettendo di disobbedire alle sentenze.

Bolsonaro ha detto alle sue migliaia di sostenitori domenica sulla spiaggia di Copacabana che il miliardario “ha avuto il coraggio di mostrare, con alcune prove… dove stava andando la nostra democrazia, quanta libertà abbiamo già perso”.