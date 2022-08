Bolsonaro fa campagna a cavallo al festival dei cowboy brasiliani

Barretos (Brasile), 27 ago. (askanews) – Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro si è presentato a cavallo con tanto di cappello da cow-boy al principale festival-rodeo del Brasile, la Festa do Peao de Boiadeiro. In svantaggio nei sondaggi sulle elezioni presidenziali del prossimo 2 ottobre, che lo vedono correre contro il rivale di sinistra Luiz Inacio Lula da Silva, il presidente di destra si è recato in uno dei suoi “feudi” settoriali, quello della zootecnia, che in Brasile è un’industria molto importante.