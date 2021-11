Roma, 2 nov. (Adnkronos) – "Il nostro governo si è contraddistinto per la tutela dell'ambiente e per la campagna vaccinale. Che Salvini, che sostiene questo governo, vada da Bolsonaro è una contraddizione in termini. C'è la solita ambiguità". Così la presidente dei senatori del Pd, Simona Malpezzi, a Tagadà su la7.