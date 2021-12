Bolsonaro: “Non farò vaccinare mia figlia, nessuna emergenza Covid tra i bambini”

Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, torna a parlare del vaccino anti Covid e alimenta le polemiche: "Non farò vaccinare mia figlia"

Brasile, il presidente Bolsonaro sulle vaccinazioni anti Covid: la somministrazione alla figlia

Jair Bolsonaro, istrionico presidente del Brasile, da sempre polemico nei confronti del vaccino anti Covid, ha parlato delle somministrazioni ai bambini di fascia d’età tra i 5 e gli 11 anni.

“Non farò vaccinare mia figlia. Mia figlia ha 11 anni. La somministrazione dei vaccini ai bambini è in una fase iniziale, il mondo ha ancora dei dubbi e non ci sono morti tra i bambini che giustificano un vaccino d’emergenza.”

Brasile, il presidente Bolsonaro sulle vaccinazioni anti Covid: la situazione del Paese

In Brasile, il 16 dicembre scorso, l’Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria del Paese ha approvato l’uso del vaccino anti Covid sviluppato dall’industria farmaceutica statunitense Pfizer sui bambini nella fascia d’età sopraccitata.

Per questo motivo i dipendenti dell’Agenzia hanno riferito di aver ricevuto diverse minacce di morte.

Brasile, il presidente Bolsonaro sulle vaccinazioni anti Covid: le polemiche

Ad aggiungere il carico ci ha pensato il ministro della Salute, Marcelo Queiroga, affermando che il numero di decessi per Covid tra i bambini non giustificava l’autorizzazione alle somministrazioni.