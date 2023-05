Bolsonaro: "Non ho mai falsificato la vaccinazione anti-Covid"

Brasilia, 4 mag. (askanews) -L’ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha dichiarato di non aver mai falsificato documenti sulla vaccinazione da Covid-19, dopo una perquisizione della polizia federale brasiliana nel suo domicilio, durante la quale è stato anche sequestrato il suo telefono cellulare.

Bolsonaro, che durante la pandemia aveva più volte espresso dubbi sia sulla gravità della malattia sia sull’utilità dei vaccini, in contrasto con le autorità sanitarie del paese, ha ribadito di non essersi vaccinato ma ha negato le accuse di falsificazione: “L’obiettivo della perquisizione nel domicilio dell’ex presidente Bolsonaro: certificato di vaccinazione. Io non mi sono vaccinato. È stata una mia decisione personale, dopo aver letto il foglio informativo di Pfizer. Hanno anche fotografato il certificato di mia moglie, che si è vaccinata negli Stati Uniti con il vaccino Janssen. Quanto a mia figlia, che ha 12 anni, non è stata vaccinata. Sono davvero sorpreso da questa operazione di perquisizione e sequestro. Non mi è mai stato chiesto un certificato di vaccinazione, da nessuna parte. Non c’è stata falsificazione da parte mia, non mi sono vaccinato, punto e basta. E non l’ho mai negato”.

La polizia federale ha spiegato in un comunicato di aver effettuato 16 perquisizioni fra Rio de Janeiro e Brasilia, per smantellare una “rete criminale” sospettata “di inserire dati falsi sulle vaccinazioni nei sistemi sanitari”, con l’obiettivo di “aggirare le restrizioni vigenti in Brasile e negli Stati Uniti”.