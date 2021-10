Bolzano, addio a Matilda Salutt: morta a soli 13 anni per un tumore al cervello

La piccola Matilda Salutt è scomparsa all’età di 13 anni a causa di un brutto male: lutto a Bolzano per la perdita della giovane.

Matilda Salutt è una bambina forte che ha combattuto una dura lotta contro il tumore. La piccola 13enne purtroppo non ce l’ha fatta ed è morta.

Matilda Salutt, la sua storia e i messaggi social

Una bambina molto più grande della sua età che aveva avviato una raccolta fondi, così da consentirle di viaggiare e vedere le bellezze del mondo nonostante il brutto male che l’ha colpita.

Purtroppo un tumore al tronco encefalico è risultato fatale per la piccola.

Matilda Salutt, il messaggio della madre

Dopo la scoperta della malattia Matilda ha inizio la radioterapia a Innsbruck per poi dedicarsi alla sua passione cioé ai viaggi. La madre di Matilda, Carmen Obkircher, ha scritto un posto sulla pagina Facebook dedicata alla piccola. “Non posso che essere fiera di aver avuto una figlia come te che ha affrontato la malattia come meglio non si poteva fare.

Ci ha insegnato cosa vuole dire vivere e quanto la vita sia preziosa. Vivremo la nostra in tuo onore perché la vita va sempre vissuta in ogni sua sfumatura perché è bella. Ora Matilda vola con tutti i palloncini che hai sempre sognato“, si legge sul messaggio pubblicato dalla donna sulla pagina “I viaggi di Matilda“.

Matilda Salutt, il funerale della piccola

L’ultimo saluto dovrebbe tenersi tra mercoledì 20 e giovedì 21 ottobre 2021.

Nel frattempo tantissime persone hanno voluto scrivere un messaggio social per la coraggiosa Matilda che ha lottato fino all’ultimo contro un brutto male. Aveva anche aperto un canale Youtube dove ballava e raccontava la sua malattia con grande naturalezza. Grazie ai fondi raccolti è riuscita a visitare città come Roma, Firenze, Parigi, Matera e Pisa.