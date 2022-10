Una donna di 35 anni, Alexandra Elena Mocanu, è stata uccisa nel suo appartamento a Bolzano. Si cerca il marito.

Alexandra Elena Mocanu, 35enne originaria della Romania, è stata uccisa nel suo appartamento a Bolzano. Le indagini al momento sono in corso e le forze dell’ordine stano cercando il marito della donna.

Bolzano, donna uccisa nel suo appartamento: si cerca il marito

Alexandra Elena Mocanu, 35enne originaria della Romania, è stata trovata morta nel suo appartamento in viale Trieste, a Bolzano. La giovane lavorava come barista in un centro commerciale della zona e sarebbe vittima di un omicidio. Al momento c’è il massimo riserbo sulle indagini. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli, ma a quanto pare le forze dell’ordine sarebbero in cerca del marito, Avni Mecje, 42enne di origine albanese, con cui la donna viveva.

Lo ha riportato il Tgr Rai Alto Adige. Gli agenti sono sulle sue tracce, perché avrebbe riferito al fratello di dover scappare in Albania, perché ricercato, oppure verso Verona, dove vivono dei parenti.

L’omicidio a Bolzano

L’allarme è stato lanciato da alcuni parenti che si sono allarmati a causa di una telefonata dell’uomo. I vicini hanno riferito che sentivano continuamente la coppia litigare. L’omicidio risalirebbe a ore prima del ritrovamento del cadavere, scoperto nel pomeriggio di domenica 23 ottobre.

Le indagini continuano, mentre le forze dell’ordine cercano di rintracciare il marito della donna.