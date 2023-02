Bolzano: Kompatscher e Svp, 'bene Meloni, ora tavolo tecnico per ripristino competenze'

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - Un tavolo ad hoc per ripristinare gli standard di autonomia per la Provincia di Bolzano, uno degli impegni assunti dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo discorso di insediamento alle Camere. Questo il risultato dell'incontro di oggi, a Palazzo Chigi, tr...

Roma, 2 feb.

(Adnkronos) – Un tavolo ad hoc per ripristinare gli standard di autonomia per la Provincia di Bolzano, uno degli impegni assunti dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo discorso di insediamento alle Camere. Questo il risultato dell'incontro di oggi, a Palazzo Chigi, tra il premier, il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, e il segretario della Svp, Philipp Achammer. "Con lei abbiamo parlato del ripristino delle competenze – spiega il presidente altoatesino lasciando la sede del governo -: noi non chiediamo la luna ma di ripristinare ciò che per 40 anni ha funzionato bene, dunque ripristinare le nostre competenze.

Ci sarà un tavolo per ottenere questo risultato ed era il risultato su cui confidavamo con l'incontro di oggi".

"Meloni ci ha dedicato molto tempo e attenzione – aggiunge Achammer- ora bisognerà lavorare con un tavolo tecnico a un possibile modello per ripristinare quello che era il nostro modello. Vogliamo un dialogo costruttivo, per noi è importante. Siamo ottimisti ma ora contano i risultati" e il "dialogo va cercato passo dopo passo".