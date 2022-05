“Bom Bom”, il nuovo singolo della Little Tony Family e De Marinis

Roma, 2 mag. (askanews) – Esce su tutte le piattaforme digitali “Bom Bom”, il nuovo singolo della Little Tony Family e Davide De Marinis, Angelo Petruccetti e Cristiana Ciacci, scritto e composto da Davide De Marinis e Angelo Petruccetti, registrato e mixato da Valerio Gaffurini, edizioni Caramella Blues- Starpoint- Klasse Uno-Keep Hold, etichetta Starpoint-Caramella Blues. Realizzazione e regia del video Stefano Cesaroni, special guest Dado, Eleonora Mascaro, Tano Di Gangi.

Bom Bom, che in portoghese significa “Bene”, nasce dall’intuizione di Davide De Marinis: “La canzone è nata una mattina, nei primi giorni di giugno, dello scorso anno. Mi sono trovato in testa questa melodia e delle strane parole. Come sempre ho seguito l’istinto, ho preso la chitarra ed ho lasciato che venisse fuori quello che mi ronzava in testa. Ho subito pensato che potesse essere perfetta per la Little Tony Family, Angelo e Cristiana, con i quali avevo già collaborato con Wow.

Non appena l’abbiamo condivisa, si è accesa la scintilla, perché il brano aveva proprio il sapore del rock anni 50/ 60. Un grande lavoro di squadra e amicizia, portato avanti con cura e dedizione, alla ricerca di suoni e arrangiamenti fino a quel riff di chitarra che caratterizza tutta la canzone”.

Angelo Petruccetti e Cristiana Ciacci: “Il comune denominatore è proprio la passione per questi ritmi e la voglia di fare musica divertendo e divertendoci. La voglia e la naturalezza con cui lavoriamo insieme sono la nostra ‘arma’ e a questo brano abbiamo voluto lavorarci senza fretta, proprio per il gusto di fare qualcosa che ci rendesse felici”.