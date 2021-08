Bomba d’acqua sulla costiera amalfitana, allagamenti e disagi

Roma, 27 ago. (askanews) – Il maltempo ha colpito la costiera Amalfitana con una bomba d’acqua nel pomeriggio del 26 agosto che si è abbattuta su diversi centri in provincia di Salerno, provocando forti disagi. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco tra Minori, Atrani e Ravello per le forti piogge che hanno causato smottamenti e allagamenti. Ad Amalfi la pioggia eccezionale ha portato via quasi mezza spiaggia libera.