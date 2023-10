Israele ha bombardato la residenza del padre e ucciso il fratello, ma al momento non si sa dove si trovi Mohammed Deif. Nei messaggi video rimane mascherato e si vede solo la sua ombra.

Bombardata la famiglia di Mohammed Deif, mente di Hamas

Nel quinto giorno di guerra tra Israele e Hamas, le Forze di Difesa israeliane hanno dichiarato di aver colpito oltre 200 obiettivi nel quartiere di Al Furkan, nella Striscia di Gaza. Tra questi c’è anche la casa del padre del capo militare di Hamas, Mohammed Deif. Diversi membri della sua famiglia, tra cui il padre e il fratello, sono stati uccisi a Khan Yunis. Non ci sono notizie su Mohammed Deif, uno degli uomini più ricercati di Israele. Il leader, costretto su una sedia a rotelle, è a capo dell’ala militare di Hamas dal 2002. Il Mossad ha provato più volte ad eliminarlo, ma ogni tentativo è fallito.

Chi è Mohammed Deif

Non si sa molto di Mohammed Deif, a parte il fatto che sia nato nel campo profughi di Khan Younis a Gaza nel 1965, quando il territorio era ancora sotto il controllo egiziano. Si è laureato in scienze all’Università islamica di Gaza, dove ha studiato fisica, chimica e biologia. Ha mostrato un’affinità per le arti, dirigendo il comitato di intrattenimento dell’università e recitando sul palco in diverse commedie. Nei video si mostra sempre mascherato o se ne vede solo l’ombra. Non usa, tuttavia, le moderne tecnologie digitali come gli smartphone.

Perché è chiamato “il gatto dalle nove vite”?

Mohammed Deif è stato soprannominato “gatto dalle nove vite” perché è sopravvissuto a cinque attentati israeliani, in alcuni dei quali è rimasto gravemente ferito, perdendo anche un occhio. Sua moglie, suo figlio di 7 mesi e sua figlia di 3 sono stati uccisi da un attacco aereo israeliano nel 2014. La voce di Mohammed Deif sarebbe stata udita in un messaggio video, in cui Hamas descriveva l’attacco di sabato come il risultato di 16 anni di blocco a Gaza. Si è trattato di un’occasione rara, poiché l’uomo parla raramente e non appare mai in pubblico. “Oggi la rabbia di Al Aqsa, la rabbia del nostro popolo e della nostra nazione sta esplodendo. I nostri mujahedeen, oggi è il vostro giorno per far capire a questo criminale che il suo tempo è finito“, ha detto Deif nella registrazione.