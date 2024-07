Bombardieri russi e cinesi in sorvolo congiunto di una zona vicina all'Alaska

Roma, 25 lug. (askanews) - Non è l'invasione sovietica degli Stati Uniti dall'Alaska, come nel film fantastorico "Alba Rossa" del 1984, ma le immagini diffuse dal ministero della Difesa russo mirano senz'altro a mettere pressione su Washington: bombardieri russi e cinesi hanno sorvolato insieme una...

Roma, 25 lug. (askanews) – Non è l’invasione sovietica degli Stati Uniti dall’Alaska, come nel film fantastorico “Alba Rossa” del 1984, ma le immagini diffuse dal ministero della Difesa russo mirano senz’altro a mettere pressione su Washington: bombardieri russi e cinesi hanno sorvolato insieme una regione dell’estremo oriente russo e il Mare di Bering vicino all’Alaska, per più di cinque ore. Secondo un comunicato diffuso da Mosca, due jet portamissili strategici russi Tu-95MS e due bombardieri strategici Xian H-6 delle forze aeree cinesi, entrambi bombardieri in grado di lanciare armi nucleari, “hanno effettuato un pattugliamento aereo sui mari Chukchi e Bering e sull’Oceano Pacifico settentrionale”. Il Comando congiunto di difesa aerospaziale nordamericana (Norad) di Stati Uniti e Canada ha reso noto di aver intercettato due bombardieri russi e due cinesi, rimasti nello spazio aereo internazionale. Secondo quanto ammesso da Mosca, durante alcune fasi del volo i bombardieri russi e cinesi “sono stati scortato da aerei miliari di paesi stranieri”. Il tutto con l’aggravante, rispetto al film diretto a metà anni ’80 da John Milius, che in quell’invasione di fantasia, la Cina si era alleata con gli Stati Uniti.