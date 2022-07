Bombardieri(Uil): novità positive come decontribuzione dipendenti

Roma, 27 lug. (askanews) – “Le novità che per noi sono positive vanno nel senso delle cose che abbiamo chiesto: si interviene sulla decontribuzione dei lavoratori dipendenti, si aumenta quindi il netto in busta paga, e si anticipano le rivalutazioni delle pensioni a gennaio. Come avevamo chiesto interventi strutturali, noi abbiamo detto che siamo contrari all’intervento sull’iva e non se ne è parlato e c’è anche un’idea di lavorare per diminuire la decontribuzione per le aziende o i settori che non rinnovano i contratti”.

Così il segretario generale della Uil Pieparolo Bombardieri dopo l’incontro a Palazzo Chigi dei sindacati con il presidente del Consiglio Mario Draghi.