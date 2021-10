Bonaccini: alle politiche partita aperta per il centrosinistra

Castel Guelfo, 6 ott. (askanews) – Come hanno dimostrato i risultati elettorali in diversi Comuni italiani, alle prossime elezioni politiche il centrosinistra “può giocarsi la partita” se riuscirà a proporsi come coalizione “larga, plurale e in parte civica”. Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a margine della cerimonia di piantumazione di alberi e arbusti al Castel Guelfo The style outlets.

“In Emilia-Romagna il vento sta davvero andando nella direzione indicata già un anno e mezzo fa con le elezioni regionali.

Risultati che mesi fa non erano nemmeno attesi in queste proporzioni – ha spiegato Bonaccini. A livello nazionale mi pare ovvio che ci sia un vincitore, il Partito Democratico con il centrosinistra, e uno sconfitto, che è questa destra. Vedremo i risultati a Roma e Torino, due appuntamenti elettorali non banali, per questo guai a dar l’idea di aver già vinto, ci si dovrà impegnare”.

“Spero non si pensi che le vittorie in tante città indichino già una vittoria per il centrosinistra alle future elezioni politiche – ha proseguito – sono due dinamiche diverse.

Però queste elezioni dimostrano che laddove ci si presenta con un centrosinistra largo, plurale e in parte anche civico c’è la possibilità di giocarcela quando sarà il momento.

“Io sono tra quelli che pensano che non è affatto vero che Meloni e Salvini hanno già vinto le politiche, anzi credo che se faremo le cose perbene la partita è talmente aperta che possiamo farcela anche noi. L’Italia adesso ha bisogno di stabilità e dobbiamo pensare al bene degli italiani, non alle percentuali di interesse di parte o di partito”.