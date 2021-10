Bonaccini: chi non crede ai vaccini vada in Romania o Russia

Firenze, 29 ott. (askanews) – “Stiamo monitorando quotidianamente i dati, cerchiamo di fare il massimo di tracciamento, continuiamo a vaccinare e per ora le cose continuano a essere tenute assolutamente sotto controllo. A proposito di chi non crede nei vaccini, facciano un giro in Romania e in Russia e vedranno che situazione c’è nei Paesi in cui ci sono meno vaccinati: la situazione è fuori controllo”. Lo ha detto Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, a margine del Forum Sistema Salute di Firenze.