Bonaccini confonde Vannacci per Vattani: scusate, è la cronaca di oggi

Bologna, 17 gen. (askanews) – “Avere il centro meteo europeo, avere il Supercomputer Leonardo.., in Giappone a Kobe abbiamo incontrato i ricercatori e i dirigenti del secondo Supercomputer al mondo che con noi già collaborano e collaboreranno…. Siamo stati a incontrare il Commissario Vannacci…. Ho sbagliato, è la cronaca di questi giorni. Adesso non ricordo il cognome”.

È il lapsus del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che, nel suo intervento in occasione della firma del nuovo Accordo sul Fondo sviluppo e coesione (Fsc) 2021-2027, alla presenza della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, ha confuso il cognome del Commissario generale per l’Italia a Expo Osaka 2025, Mario Vattani, con il generale Roberto Vannacci in procinto di candidarsi alle prossime elezioni europee.

In sala i presenti, divertiti, hanno interrotto il presidente. Anche la premier si è messa a ridere. “Il commissario dell’Expo di Osaka nel 2025, Vattani. Lì saremo presenti” ha concluso Bonaccini. E Meloni, aprendo il suo intervento, ha detto: “Potrei anche non dire nulla, io e Bonaccini sappiamo già cosa sarà quello di cui si parlerà oggi… “.