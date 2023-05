Alluvione Emilia-Romagna, Bonaccini: “Venite qui in vacanza”. Schlein tra...

A seguito dell’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna, il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha rivolto un preciso invito ai cittadini italiani e non solo. Intanto, la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, si è recata a Cesena e a Bagnacavallo.

“Noi abbiamo bisogno di grande sinergia”. A dirlo è stato il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che nella giornata di domenica 28 maggio si è recato in Prefettura con il ministro e vicepremier Matteo Salvini. Nella giornata di lunedì 29, il governatore emiliano sarà a Roma insieme al ministro Raffaele Fitto per discutere dei fondi dello sviluppo.

“La situazione sulle strade statali migliora ma restano ancora molti problemi. Ci sono ancora 476 chiuse e altrettante sono semichiuse. La stima dei danni per le strade provinciali è di 680 milioni. Saliamo a un miliardo con le strade comunali. Poi ci sono 100 milioni per le statali”, ha aggiunto Bonaccini.

Intanto, nella mattinata di domenica, l’ex candidato alla segreteria del Partito Democratico ha inaugurato a San Mauro mare il nuovo lungomare. “La prossima settimana lo faremo a Misano dove si terrà il Superbike”, ha riferito. Poi, ha rivolto un preciso invito alla popolazione: “A chi vuole aiutarci dico: venite qui in vacanza”.

Schlein tra i volontari a Cesena

Anche la segretaria dem Elly Schlein ha raggiunto l’Emilia-Romagna. Recandosi al centro di raccolta degli aiuti a Cesena e a Bagnacavallo, ha ribadito: “Siamo a fianco delle comunità colpite”.

Nella mattinata di domenica 28 maggio, Schlein è stata avvistata al centro volontariato allestito presso le scuole “Don Milani” di Cesena, insieme al sindaco Enzo Lattuca e ai membri della Giunta regionale Igor Taruffi e Davide Baruffi. Il centro è rapidamente diventato un punto di raccolta di beni di prima necessità e alimentari provenienti da tutta Italia dopo l’emergenza alluvione che ha devastato la Regione.

“Un bel legame tra il centenario della nascita di Don Milani, ieri, e questa scuola a lui oggi intitolata, animata da volontari e volontarie, simbolo di solidarietà”, ha commentato la segretaria del Pd prima di andare a Bagnacavallo con la sindaca Eleonora Proni e il sindaco di Ravenna Michele de Pascale. Raggiunta la città, ha fatto visita al punto di rottura dell’argine e ai lavori di ripristino. Inoltre, è andata a Villanova, frazione duramente colpita dall’alluvione.

“È tanto il cuore che ci sta mettendo questa comunità, con l’aiuto di volontari che vengono da tanti altri comuni. Ce ne sono alcuni arrivati da Modena ‘perché erano venuti loro ad aiutare noi dopo il terremoto e non abbiamo dimenticato’. Siamo al loro fianco per avere presto le risposte che servono per i territori e le comunità colpite, dai ristori alla ricostruzione”, ha scritto Schlein sulla sua pagina Facebook.