Bonaccini minacciato dai No Vax, numero e indirizzo in rete: “Andate a prenderlo”

Il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini è stato minacciato dai No Vax su un gruppo Telegram. Il presidente aveva affermato qualche settimana fa che la sua regione era a rischio zona gialla a causa dei ricoveri dei non vaccinati.

Stefano Bonaccini minacciato dai No Vax: il gruppo Telegram

Il presidente dell’Emilia Romagna è stato minacciato su Telegram sul profilo di “Basta Dittatura – Proteste”, una sorta di ritrovo online di No Vax convinti. Su quel gruppo sono stati condivisi sia il numero di cellulare privato di Bonaccini, sia l’indirizzo di casa. I messaggi di minacce incitano ad “andare a prenderlo”.

Lo stesso Bonaccini risponde a queste minacce in un messaggio social: “Apprendo di nuove minacce nei miei confronti da parte di gruppi no vax sui social.

Non è la prima volta: chi ha argomenti discute, chi non ne ha minaccia e aggredisce. Ringrazio le autorità e le forze dell’ordine che stanno vigilando e indagando. Andiamo avanti facendo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per contrastare la pandemia, per tutelare la salute delle persone e per difendere scuola e lavoro.” Bonaccini si riferisce ad un episodio della scorsa estate quando un gruppo di No Vax aveva deciso di consegnare un pacco pieno di pannolini sporchi davanti a casa sua.

Stefano Bonaccini minacciato dai No Vax: la solidarietà di De Maria

Anche Andrea De Maria, deputato del PD, si è espresso sulla vicenda: “Il governatore è ancora una volta vittima di minacce da parte dei no vax. Un atto grave e inaccettabile che vuole colpire chi è impegnato da quasi due anni senza sosta contro il Covid.” Sulla stessa falsa riga anche l’intervento Twitter di Marco Di Maio, vicecapogruppo di Italia Viva alla Camera: “Ignobili le minacce di un gruppo di No Vax.

Sono stati condivisi il suo numero di telefono e l’indirizzo di casa di Bonaccini, con l’invito ‘andatelo a prendere’. Questi vanno chiamati col loro nome: delinquenti. Basta tolleranza. Solidarietà a Stefano e alla sua famiglia”.