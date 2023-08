Bonaccini: nessuna propaganda su alluvione, Tajani venga a parlare con la gente

Rimini, 23 ago. (askanews) – Cosa risponde a Tajani che lo accusa di fare propaganda politica sull’alluvione? “Dico a Tajani che venga con me a parlare con alluvionati e imprenditori. Tajani venga con me e poi chiediamo fino ad oggi quanto hanno ottenuto. Non ho detto che il Governo fa passerelle, ma che le risorse non stanno arrivando”: così il governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini a margine del meeting di Rimini.

“A me interessa collaborare e darci da fare – ha aggiunto – se il ministro Tajani vuole polemizzare lo faccia pure e poi si guardi allo specchio. Dopo di che lui ha fatto la sua parte e l’ho sempre ringraziato. A me va benissimo collaborare con generale Figliuolo, con lui si lavora benissimo, ma bisogna che abbia a disposizione le risorse. Non voglio polemizzare con nessuno, saremo i primi ad applaudire il governo quando farà le cose”.