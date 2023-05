Bonaccini: ottenuto molto di quanto chiesto per emergenza alluvione

Bonaccini: ottenuto molto di quanto chiesto per emergenza alluvione

Roma, 23 mag. (askanews) – “Abbiamo ottenuto parecchio di quanto chiesto in questa prima fase dell’emergenza, è un primo passo dopo servirà ricostruire”. Lo ha detto il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini al termine dell’incontro col governo a Palazzo Chigi nel giorno in cui il Cdm ha approvato il decreto legge coi primi provvedimenti per le zone colpite.

“Adesso la cosa più importante è dare una mano a chi ha perso tanto, perso tutto”, ha aggiunto.