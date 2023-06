Home > Askanews > Bonaccini: per alluvione risorse importanti ma non bastano Bonaccini: per alluvione risorse importanti ma non bastano

Roma, 7 giu. (askanews) – “Non è ancora chiaro se nel decreto ci siano 2,2 o 1,6 miliardi di euro, lo vedremo perché occorre fare ancora delle verifiche. Si tratta comunque di una quantità di risorse importanti, ma non bastano perché solo per le strade comunali e provinciali abbiamo oltre un miliardo di euro di danni. Quindi bene questo primo provvedimento”. Lo ha detto il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini al termine di un incontro col governo sull’emergenza alluvione.

Roma, 7 giu. (askanews) - "Non è ancora chiaro se nel decreto ci siano 2,2 o 1,6 miliardi di euro, lo vedremo perché occorre fare ancora delle verifiche. Si tratta comunque di una quantità di risorse importanti, ma non bastano perché solo per le strade comunali e provinciali abbiamo oltre un m...