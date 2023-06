Bonaccini: quando difendevo Figliuolo a destra alcuni criticavano

Bologna, 29 giu. (askanews) – “Ho letto caterve di complimenti da parte di alcuni esponenti del governo che quando io difendevo Figliuolo” per l’organizzazione della campagna vaccinale anti-Covid “lo criticavano in maniera molto dura anche pubblicamente. Ma è bene che si possa cambiare idea in questo paese”. Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, commentando la nomina del generale Francesco Paolo Figliuolo a commissario straordinario per l’emergenza alluvione in Romagna.

“Ho lavorato insieme a lui per molto tempo quando ero presidente della Conferenza delle Regioni per organizzare il grande piano vaccinale – ha ricordato Bonaccini a margine del Festival del Lavoro organizzato a Bologna dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro -. Ci siamo sentiti più volte perché adesso abbiamo il dovere di lavorare e collaborare e di cercare di fare il massimo per la nostra gente”.