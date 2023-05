Home > Askanews > Bonaccini: Useremo al meglio risorse Pnrr disponibili, senza cambiamenti Bonaccini: Useremo al meglio risorse Pnrr disponibili, senza cambiamenti

Roma, 23 mag. (askanews) – “Cercheremo su Pnrr di capire quali spazi ci siano, non per cambiarlo, ma per usare al meglio le risorse disponibili”. Lo ha detto il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini dopo l’incontro con il governo a Palazzo Chigi sui provvedimenti per le popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia Romagna. E sul commissario straordinario che gestirà l’emergenza ha detto che “arriverà a breve, in qualche settimana”.

Roma, 23 mag. (askanews) - "Cercheremo su Pnrr di capire quali spazi ci siano, non per cambiarlo, ma per usare al meglio le risorse disponibili". Lo ha detto il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini dopo l'incontro con il governo a Palazzo Chigi sui provvedimenti per le popolazioni co...