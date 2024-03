Bonelli (Avs): a Gaza orrore totale, si opera senza anestesia

Milano, 9 mar. (askanews) - "Il mondo è avvolto da una follia, la follia della guerra, le spese per gli armamenti stanno raggiungendo la cifra folle di 2500 miliardi di dollari. Si muore di bombe mentre si muore di fame in altri contesti del pianeta. Quello che sta accadendo a Gaza è un fatto inac...

Milano, 9 mar. (askanews) – “Il mondo è avvolto da una follia, la follia della guerra, le spese per gli armamenti stanno raggiungendo la cifra folle di 2500 miliardi di dollari. Si muore di bombe mentre si muore di fame in altri contesti del pianeta. Quello che sta accadendo a Gaza è un fatto inaccettabile: vedere morire bambini di fame perché si impedisce a carichi umanitari di poter entrare a Gaza. Noi abbiamo documentato e visto 1500 camion fermi, incubatrici, materiale sanitario, anestetici. Abbiamo raccolto le testimonianze di medici che hanno amputato le gambe di pazienti in assenza di anestesia con il filo spinato”. Così Angelo Binelli, deputato di Avs, a margine della manifestazione nazionale per la pace a Roma.

“Siamo di fronte a un orrore totale, di fronte a questo orrore noi dobbiamo avere a che fare con una comunità internazionale che è zitta e silente. Questo silenzio è colpevole. Dobbiamo dire anche di chi era la responsabilità di questo governo, il governo che di fronte a questa distruzione umanitaria è in silenzio. Ecco, noi oggi diciamo con forza stop alle armi, sia agli aiuti umanitari e subito, ovviamente, fuori l’esercito israeliano da Gaza stoppa la guerra in Ucraina, questa folle. riarmo fa sta facendo veramente portare il pianeta sul baratro”.