Bonelli: deputato dimesso dal Gemelli, risultati accertamenti nella norma**

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – "Il deputato Angelo Bonelli è stato dimesso poco fa dal Pronto Soccorso del Policlinico Gemelli, dopo che tutti gli accertamenti effettuati, a seguito del malore che ha avuto in aula alla Camera, hanno dato valori non oltre la norma. Ringraziamo per la professionalità e la gentilezza dimostrata i medici e il personale sanitario del Policlinico Gemelli". Si legge in una nota.