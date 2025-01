Bonelli: Meloni? Continuerà a raccontare la sua verità sul Paese

Roma, 9 gen. (askanews) – “Il punto è che Giorgia Meloni non parlerà o continuerà nella sua propaganda a raccontare la sua verità sulla situazione economica del Paese. La pressione fiscale è aumentata al 40,5% come certifica l’Istat, la povertà è aumentata, in più la situazione della nostra sanità è drammatica, 4,5 milioni di persone non si possono curare per le liste d’attesa, questo è un sistema che favorisce la sanità in Italia. Parlerà della cosa bella che è accaduta, del ritorno di Cecilia Sala, ma c’è un problema: che Italia vive una crisi economica e sociale profonda che viene nascosta dal governo con la sua sapiente propaganda”. Così Angelo Bonelli parlamentare di Avs e portavoce di Europa Verde, poco prima della conferenza stampa di inizio anno di Giorgia Meloni.