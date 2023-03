Bonelli: Ponte sullo Stretto è "ideologia salviniana" del Governo

Roma, 15 mar. (askanews) – “A proposito del nucleare Signora Presidente, se è vero quello che lei ha detto, allora perché Ansaldo Energia ed Enel stanno sottoscrivendo accordi per portare qui in Italia il nucleare? (…) A me sembra che la vostra sia una posizione di una sorta di ideologia, quella di schierarsi contro la modernizzazione”. Lo ha affermato il deputato verde Angelo Bonelli (Avs) nella sua risposta al Question Time alla Camera della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Il passaggio all’auto elettrica è un passaggio che le grandi società, nonostante voi, hanno già deciso, perché nel 2030 tutte le grandi industrie andranno in quella direzione”, ha aggiunto il verde Bonelli.

“Vicino a lei c’è il ministro dei trasporti e delle infrastrutture, il senatore Matteo Salvini, domani porterà in cdm il ponte sullo Stretto, io vorrei sapere se questa è ideologia o pragmatismo, cioé vale a dire di un Sud che non ha ferrovie, che ancora va con la littorina a gasolio, che non ha acquedotti e voi pensate di sperperare denaro pubblico in nome di che cosa? Dell’ideologia salviniana? Anche no grazie”, ha concluso.