Bonelli: ringraziamo i giovani, Alleanza verdi-sinistra continua

Roma, 26 set. (askanews) – “Il risultato ottenuto di chi ci ha votato ci impone ovviamente, ma lo avevamo già deciso da prima, di continuare in questo progetto politico, quindi l’Alleanza verdi sinistra (Avs) continuerà questo progetto politico di radicamento nel territorio, nella società, tra i giovani, che vogliamo ringraziare per la grande mobilitazione e il sostegno di queste settimane”: lo ha detto Angelo Bonelli, parlando dell’Alleanza verdi-sinistra in conferenza stampa alla Camera con il leader di SI Nicola Fratoianni.