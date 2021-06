Bonetti: a breve un piano strategico sulla parità genere

Roma, 21 giu. (askanews) – “La parità di genere è stato uno degli assi su cui il governo ha ottenuto la fiducia. La stiamo portando avanti, siamo in fase conclusiva della strategia nazionale per la parità di genere, la prima strategia nazionale, azioni positive nell’ambito del Pnnr, formazione, imprenditoria, asili nido”. Lo ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità, intervenendo alla presentazione del manifesto di Autostrade per l’Italia su diversità e inclusione.

“Il tema del linguaggio del femminile, ma in generale il tema della declinazione al femminile di tutti i ruoli – ha aggiunto Bonetti – è un processo culturale importante. Io credo che oggi si debba affermare con grande chiarezza che non ci sono ruoli per le donne e per gli uomini, ma c’è un modo al femminile e al maschile di interpretare questi ruoli, e quindi il nostro linguaggio debba raccontare la dignità e il valore dell’esperienza femminile, in tutti i contesti sociali”.