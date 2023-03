Home > Askanews > Bonetti: arrivare "non viste"? Nel Terzo Polo preferirei di no Bonetti: arrivare "non viste"? Nel Terzo Polo preferirei di no

Roma, 23 mar. (askanews) – Elena Bonetti, ex ministra della pari opportunità e della famiglia nei governo Conte II e Draghi, ha rivendicato come nel terzo polo ci siano “leadership femminili molto forti e significative” e “quello che auspico e per il quale mi batterò è che nel terzo polo non debba accadere quello che invece la premier Giorgia Meloni ed Elly Schlein hanno detto e cioè che una donna ha il vantaggio di arrivare non vista, io vorrei che nel terzo polo le leadership femminili potessero entrare, viste da tutti, dalla porta principale”. “Faccio presente che il Terzo Polo ha fatto la campagna elettorale con tre ministre del governo Draghi che erano candidate ed erano i volti di quella campagna assieme a Matteo Renzi e Carlo Calenda. Il tema non è una donna in quanto donna ma creare una condizione di normalità”.

